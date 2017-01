Norra politsei pidas kinni eestlastest professionaalsed poevargad

Norras võeti kaks varastes 30. eluaastates eestlast teisipäeval neljaks nädalaks vahi alla pärast vargusi Sarpsborgis ja Fredrikstadis, teatab ajaleht Fredriksstads Blad.

Politsei sai esmaspäeva pärastlõunal kell 13.45 kohaliku aja järgi teate meeste kohta, kes püüdsid Sarpsborgis Amfi Borg Storsenteris ühes poes vargust toime panna.

Kahe kahtlusaluse vahistamine viis politsei jälgedele, mis näitasid selgelt, et kaht eestlast võib pidada professionaalseteks poevarasteks.

„Edasine uurimine viis meid nende kahe autoni. Seal leiti asju, mis meie kahtlustuse järgi võisid olla varastatud. Need asjad juhatasid kiiresti tagasi poevargusteni, mis olid leidnud aset varem samal päeval Fredrikstadis Dikeveienil ja Rolvsøyl ning edasi Amfi Borg Storsenteris. Jutt käib peamiselt elektroonikast ja rõivastest mitme tuhande krooni väärtuses,“ ütles Sarpsborgi politsei esindaja Terje Bøe.

Politsei tegi ka kindlaks Eesti poevaraste töömeetodi.

„Nad saabusid Norrasse lennuga Eestist Gardermoenisse (Oslo lennujaam – toim) varakult esmaspäeva hommikul. Seal rentisid nad auto, mida kasutasid ka Fredrikstadi ja Sarpsborgi sõitmiseks. Neil oli kaasas vahendeid alarmisüsteemide manipuleerimiseks poodides ja me arvame, et nad on liikuvad kurjategijad, kes võisid olla Norras ainult seda tüüpi kuritegude toimepanemiseks,“ ütles Bøe.

Kolmapäeval pidid eestlased lennukiga Gardermoenist tagasi Tallinna sõitma. Seda aga ei juhtunud, sest Sarpsborgi kohus otsustas nad neljaks nädalaks vahi alla jätta.

Kaks kõnealust eestlast on Norra politseile juba varasemast tuttavad. Nad on varem Norrast välja saadetud. Nende sissesõidukeeld lõppes alles eelmise aasta lõpus.