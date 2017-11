Noortekamp laamendas Tallinna südalinnas, viga sai ka Subway naisteenindaja

Eile õhtul laamendas noortekamp Tallinna südalinnas Estonia bussipeatuse juures. Pealtnägijate sõnul mindi kallale ka Subway võileivaketi naisteenindajale.

Delfi lugeja sõnul toimus intsident eile õhtul kella 17.00 paiku, kui noortekamp Estonia peatuses lõhkus ja laamendas. "Natukene hiljem nägin ühte nendest noormeestest ründamas Subway noort naisteenindajat, kes kukkus oma käe veriseks. Ümberringi oli palju inimesi, aga mitte keegi talle appi ei läinud. Lõpuks lukustas naine end hirmunult poodi koos mitmete noorte klientidega," kirjeldas ta olukorda.

"Oleksin tahtnud ise vahele minna, aga olen naine ning käekõrval oli mul 2-aastane laps. Ei oleks tahtnud, et mu laps viga saaks. Lõpuks ilmusid nurga tagant küll kaks noormeest, kes julgesid minna uurima, mis toimus, kuid selle ajaga panid juba huligaanid jooksu. Kahju, et Eestis on vähe noormehi, kes julgevad vastavalt vajadusele naise eest välja astuda," rääkis juhtunut pealt näinud naine.

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et eile pärast kella 17 teatati häirekeskusele mitmest noorest, kes rikkusid Estonia puiesteel bussipeatuses avalikku korda ning tarbisid alkoholi. Politseinikud kontrollisid piirkonda ning kirjeldustele vastavaid noormehi ja tütarlapsi ei leidnud.

"Kella 17.50 paiku laekus teade, et Estonia puiesteel lõhkusid noored kioski vitriiniklaasi ning liikusid seejärel Tammsaare parki. Politseinikud asusid noori piirkonnast otsima, kuid neid ei tabatud. Juhtunu osas alustati väärteomenetlust," sõnas Kuik Delfile.

Politseile ei ole jõudnud info, et keegi oleks vahejuhtumis viga saanud. Palume inimestel, kes nägid lõhkumist pealt, pöörduda kesklinna jaoskonda või helistada numbril 112.