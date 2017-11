Noortekamba laamendamist takistama tõtanud noormees: seal oli palju inimesi, miks keegi varem ei sekkunud?

Kolmapäeva õhtul laamendas noortekamp Tallinna südalinnas Estonia bussipeatuse juures. Kaks noormeest üritasid sekkuda, ent oli juba hilja. Neist üks imestab, miks keegi varem midagi ei teinud.

Delfi lugeja kirjeldas eile, et muu hulgas ründas üks kambas olnud noorukitest Subway noort naisteenindajat, kes kukkus oma käe veriseks.

Intsidenti kirjeldab Rainer, kes üritas koos sõbraga laamendajaid peatada. "Liikusime antud õhtul sõbraga Solarisest rahulikult Viru keskuse poole, et minna piljardisse. Valgusfoor jäi punaseks ning silmanurgast jäi mulje, et üks noormees ja neiu üritasid siseneda Subwaysse,kuid Subways olevad viis noort neidu ning teenindaja hoidsid hirmuga uksest kinni," räägib ta.

"Otsustasime sõbraga minna vaatama, mis toimub, kuid antud moment, kui meie hakkasime liikuma Subway poole, hakkas ka noorte kamp minema liikuma," jätkab ta. "Ootasime umbes 30 sekundit, et saada Subwaysse, et uurida mis juhtus ja kas vajavad abi. Kahjuks see 30 sekundit oli määrav, sest noored said minema minna," nendib Rainer.

Kui nad kuulsid, et klienditeenidaja sai viga, üritasid nad noortekampa leida, kuid kahjuks see ei õnnestunud. "Sama moment, kui meie ära liikusime, siis jõudis kohale G4S patrull, kellel tundus vägagi palju aega olevat, sest sammud Subway suunas olid ikka väga uimased," väidab ta.

"Meilegi jäi üllatavaks see, et antud moment on kesklinnas tipptund (veidi enne kella 18 - toim), seal ümber seisis kümneid täisealisi mehi ning mitte keegi ei suvatsenud isegi uurima minna, mis seal toimub. Ilmselgelt oli see õhtu meile hea tõestus selle kohta, et mehed suudavad teha suure suu baaris, aga kui linnas neiu hädas, on meeste pead liiva all."

Politseist kinnitati eile Delfile, et kolmapäeval kella 17.50 paiku laekus teade, et Estonia puiesteel lõhkusid noored kioski vitriiniklaasi ning liikusid seejärel Tammsaare parki. Selle kohta, et keegi oleks Subways viga saanud, politseil infot polnud. Kes nägid vahejuhtumit pealt, palutakse pöörduda kesklinna jaoskonda või helistada numbril 112.