Noormehed soovisid "teleteenuseid" pakkudes tungida Antsla proua koju. Politsei palub võõrastega olla ettevaatlik

Probleemide korral soovitas Paap kohe ja julgesti politsei kutsuda. "Parem karta, kui kahetseda," ütles ta. Igasugune selline info vajab kontrollimist ning kui on tegu süüteoga, saab politsei vahetult ka sekkuda. Ainukesena peaks Paapi sõnul sisse laskma politsei ning pääste. "Nemadki saabuvad alati vormis ja äratuntavate sõidukitega hoovile," lisas Paap. "Aga kui on kahtlusi, siis ka neilt võiks ametitõendit üle küsida."

Lisaks soovitas Paap nooremal põlvkonnal oma vanematele ja vanavanematele edastada info tegutsevatest sulidest välistamaks võimalikke ohvreid.

Politsei selgitab praegu eilse vahejuhtumi tagamaid ja kuniks ei ole lõpuni selge, mida eaka proua ukse taga käinud mehed tahtsid või ei tahtnud, tasub valvas olla ja teistelgi oma tähelepanekutest politseile teada anda. Võru politseinik Paap soovitas nooremal põlvkonnal oma vanematele ja vanavanematele edastada info tegutsevatest sulidest, et välistada võimalikke ohvreid.

Seejuures tuleb valvas olla ka selles osas, et oma eluruumidesse liiga kergekäeliselt võõraid ei lubataks. "Taolised „kiired külastused“ võivad päädida sellega, et hilisemalt avastatakse mõne hinnalisema eseme vargus võõra külalise poolt," ütles Paap.

Samas ei soovinud ta "raudpoltkindlalt väita", et iga ukse taha saabuv teenusepakkuja automaatselt kelm oleks. "Võibki olla, et keegi sel moel maapiirkondades oma teenuseid pakub, aga seejuures tuleb siis võõrale ukse avades lõpuni selgeks teha, kellega on tegu ja mida pakutakse," ütles ta.

Selguse toomiseks sobivad kõik abinõud: töötõendi küsimine, kontakteerumine pakkuja firmaga või mistahes muu kinnituse saamine, et uksele saabunud võõral on vaid head kavatsused.