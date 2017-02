Nõmmel kukkus koer sügavasse kaevu

Tallinnas Nõmmel sattus eile õnnetusse koer, kes kukkus umbes viie meetri sügavusse lahtisesse kaevu.

Häirekeskus sai teate õnnetusest Nõmmel Kalmistu teel eile kell 14.12. Päästjad tegid kindlaks, et loom on umbes viie meetri sügavuses kaevus, mille põhjas on ka veidi vett. Nõmme päästjad said koera kätte ning andsid omanikule üle, teatas Põhja päästekeskuse pressiesindaja.

Päästeamet meenutab, et õnnetuste vältimiseks peavad objektide haldajad kaevud ja muud augud katma nii, et nendesse kukkumine on võimatu. Nähes tähistamata ja ohtlikku auku või kaevu, on kõige mõistlikum helistada kohalikku omavalitsusse ja sellest teada anda.