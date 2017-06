Nisu tänava kortermaja põlengus viga saanud mees suri

Esmaspäeval Põhja-Tallinnas Nisu tänaval asuvas neljakorruselises kortermajas toimunud plahvatuses ja seejärel puhkenud tulekahjus viga saanud mees suri haiglas.

Eakas põlenguohver suri haiglas eile õhtul kell 19.50, teatas Põhja päästekeskus.

Nisu tänaval asuvas kortermajas süttis korter esmaspäeval kella 14 ajal. Põlengu põhjustas esialgsetel andmetel neljandal korrusel asuvas korteris toimunud gaasiplahvatus. Tuli levis edasi ka pööningule ja katusele. Viga saanud mees oli küll korteriga seotud, kuid viibis plahvatuse hetkel koridoris.

Mees sai põlengus raskelt viga ja viidi haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa. Sündmuskohal vaatas kiirabi peale hukkunud mehe üle veel kaks inimest.

Tulekahju põhjustas esialgsetel andmetel hoone neljandal korrusel asuvas korteris toimunud gaasiplahvatus, mida oli kuulda ja tunda ka kaugemal. "Põhja-Tallinnas toimus võimas plahvatus. Kogu piirkonnas oli maavärin ja madal kurdistav plahvatuse hääl," kirjeldas üks lugeja.

Piirkonnas levis põlengu ajal paks suits, mistõttu palusid päästjad lähedal asuvates hoonetes elavatel inimestel aknad ja uksed sulgeda. Seisma pandi ka liiklus. Suits oli hajunud kolm tundi hiljem, liiklus avati kella 18.15 paiku ja sündmus oli päästjate jaoks lõppenud kella 18.30 ajal.

Majaelanik rääkis sündmuskohal käinud Delfi reporterile, et on väga imestamisväärne, et selline õnnetus juhtus, sest gaasiseadmeid kontrolliti hoones alles kahe kuu eest.