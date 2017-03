Nelja-aastase poisi elu nõudnud garaažiõnnetuse tagamaid uuritakse siiani

Mais möödub aasta sellest, kui Tallinna kesklinnas hukkus garaažiukse alla jäänud nelja-aastane poiss. Kuigi vahepeal kriminaaluurimine lõpetati, oli see otsus ennatlik.

Traagiline õnnetus juhtus mullu 15. mail. Poiss jäi Kollasel tänaval asuva kodumaja garaaži ukse alla ning ta sai surmavalt viga. Tehnilise järelvalve ameti uurimine näitas, et õnnetuse põhjuseks oli garaažiukse tasakaaluvedru purunemine ja vedru purunemiskaitse puudumine.Miks ohutusseadis puudus, pidi selgitama politsei poolt algatatud kriminaalmenetlus.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas sõnas Delfile, et juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustatud kriminaalmenetlus on praegu käimas. "Eelmise aasta detsembris see küll lõpetati ilma kellelegi kahtlustust esitamata, kuid kriminaalmenetluse lõpetamine kaevati edasi riigiprokuratuuri. Riigiprokuratuur leidis, et lõpetamine on olnud ennatlik ning kriminaalmenetlust tuleb siiski jätkata."