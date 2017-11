Neli Eesti meest üritasid Austrias Innsbruckis juveeliäri röövida

Austrias Innsbruckis toimus 24. oktoobris juveelipoe röövikatse, mille kolm Eestist pärit toimepanijat saadi kohe kätte ja nad on eeluurimisvangistuses. Tirooli liidumaa kriminaalameti uurija Albert Maureri sõnul viivad ka neljanda kahtlusaluse jäljed Eestisse.

24. oktoobril kell 10.08 kõndis neli maskis meest tuntud juveeliärisse Innsbrucki Maria-Theresien-Straßel. Kaks kurjategijat sihtisid käsirelvadega poe töötajaid, nende kolleegid aga purustasid kirvega vitriini ja hakkasid kokku koguma hinnalisi kelli, kirjutab Tiroler Tageszeitung.

Röövlite plaani nurjas tagaruumis valvekaamera pilti jälginud turvamees. Ta astus poeruumi ja tegi kaks lasku. Kuul läbistas ühe röövli õla. Üllatunud kurjategijad põgenesid ja läksid lahku. Turvamees asus neid jälitama. Erlerstraßel juhtis ta ühele põgenikule möödujate tähelepanu ja mees võeti kinni. Kaks kurjategijat põgenesid taksoga ja jäid vahele politseikontrollile. Neljas röövel jäi aga tabamata, kuigi Innsbrucki kohal tiirutas veel pikalt politseikopter ja tänavatel valvasid kümned politseinikud.

Pärast kolme kahtlusaluse kinnivõtmist sai varsti selgeks, et mehed on pärit Eestist. Loogiline oli oletada, et Eestist on pärit ka neljas. Olemas olid ka valvekaamerate salvestused, kus neljas kurjategija oli üsna selgelt näha. Interpoli kaudu saadi konkreetseid tõendeid.

Kinni võetud mehed on Maureri sõnul olnud suhteliselt koostööaltid ja osalised ülestunnistused on olemas. Eesti mehed tunnistavad vähemalt seda, et viibisid juveeliäris. Külastuse eesmärgi kohta on tunnistused lahknevad. Maureri sõnul nad osaliselt tunnistavad röövikavatsust, osaliselt mitte.