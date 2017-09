Narvas varastati 200 000 euro eest kuldehteid

Narvas langes pikanäpumeeste saagiks ligi 200 000 euro eest kuldehteid.

7. septembril teatati, et Narvas Tallinna maanteel asuva kaubanduskeskuse ehtepoest varastati kullast ehteid. Esialgsetel andmetel võib kahjusumma küündida 200 000 euroni.

Prokurör Pavel Gordijevski kinnitas, et kullapoe varguse uurimiseks on alustatud kriminaalasi paragrahv 199 lg 2 punktide 6 ja 7 järgi. "Praegu käib intensiivne uurimine, selgitatakse täpne kahju ning kogutakse tõendeid sündmuskohalt. Uurijatele on abiks ka turvakaamera salvestis," ütles prokurör. Kahtlustatavatest on praegu siiski vara rääkida.

