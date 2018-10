Narvas vahistati mees, keda kahtlustatakse joomakaaslase pussitamises

Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja Viru maakohtu loal võeti eile, 3. oktoobril kahtlustatavana vahi alla 40-aastane mees, kelle politseinikud pidasid kinni teisipäeval.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Pressi sõnul tekkis 30. septembri varahommikul ühes Pähklimäe tänava meelelahutusasutuses konflikt kahe tuttava mehe vahel.

"Mehed tarbisid koos alkoholi ja vestlesid, kuid kahjuks lõppes vestlus veriselt. Lööja lahkus sündmuskohalt, kuid tegimekohe kindlaks tema isiku ning asusime välja selgitama tema asukohta," sõnas Press.

Mees kutsuti telefoni teel politseijaoskonda, kus ta peeti 2. oktoobril kahtlustatavana kinni, päev hiljem andis Viru maakohus loa võtta mees vahi alla kuni kaheks kuuks.

Kannatanu viidi sündmuskohalt haiglasse, kus talle osutati arstiabi ning jäeti haiglaravile, kuid tema elu pole ohus.

Kahtlustatav on varasemalt kriminaalkorras karistatud. Mehe vahistamist taotlenud Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann ütles, et ta taotles mehe vahistamist, kuna püsib oht, et vabaduses viibides võib kahtlustatav jätkata uute kuritegude toimepanemist.

"Tegemist on väga raske kuriteoga. Mehe varasem käitumine näitab, et ta on võimeline toime panema erinevaid süütegusid ning võib panna kellegi elu või tervise tõsisesse ohtu. Teiste inimeste heaolu huvides otsustasin taotleda vahistamist," selgitas vanemprokurör.

"Teeb väga murelikuks, et inimesed võtavad peole või avalikku kohta kaasa noa, kui nad kavatsevad alkoholi tarbida. Ka relvaseadus keelab alkoholijoobes inimestel kaasas kanda mis tahes relvi," lisas Tatjana Press.

Sündmuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus. Menetlust viib läbi Narva politseijaoskond ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.