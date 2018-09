Narvas toimus tulistamine. Kahtlusalune on kinni peetud

Tülist, mis tekkis erimeelsustest lähisuhtes, andis Häirekeskusele teada naine, kes kuulis appihüüdeid. Esialgsetel andmetel kõlas korteris kaks lasku ning toimus kähmlus. Loetud minutitega jõudsid sündmuskohale kiirreageerijad, kes pidasid mehe kinni.

Kiirabi toimetas 63-aastase naise esmaabi andmiseks haiglasse. Laskehaavasid tal ei tuvastatud ning ta lubati kodusele ravile.

Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse tänab tähelepanelikku naist, kes ei jäänud tüli kuuldes ükskõikseks, vaid andis sellest politseile teada. „Arvestades asjaolu, et tüli käigus kasutati tulirelva, võinuks sündmus väga traagiliselt lõppeda. Hädaohus inimestest ja ohtlikest olukordadest tuleb alati politseile teada anda,“ sõnas operatiivjuht.

Mees on kriminaalkorras karistamata ja tal on kehtiv relvaluba. „Relvaloa ja relva omamisse peab suhtuma ülimalt vastutustundlikult. See ei ole õige vahend isiklikke probleemide lahendamiseks,“ lisas Juuse.

Täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.