Narvas tabati ööl vastu laupäeva kaheksa joobes alaealist, üks kandis politseivormi

Pilt on illustratiivne

Ööl vastu laupäeva tabati Narvas reidi käigus kaheksa alkoholijoobes alaealist ja ka kolm täiskasvanut, kes alaealistele alkoholi ostsid.

Ööl vastu laupäeva kontrollisid Narva politseijaoskonna noorsoo- ja piirkonnapolitseinikud Narvas ja Sillamäel alla 18-aastaseid noori. Kontrolli käigus tabati kaheksa alkoholi tarvitanud alaealist, neist noorim oli 14-aastane. Lisaks peeti kinni ka üks nooruk, kellel olid narkootikumide tarvitamise tunnused. „Murettekitav on see, et ühele teismelisele andis alkoholi üle tema enda isa. Samuti tegime veel kindlaks kaks juhtumit, kus täisealised pakkusid alaealistele alkoholi,“ sõnas Narva politseijaoskonna piirkonnavanem Jelena Roos-Metsma.

Üks laupäevaõhtune juhtum oli päris kurioosne: patrullpolitseinikud märkasid Narvas Võidu tänaval noorukite seltskonda, kellest ühel oli käes alkoholipudel ja ta kandis politseivormi. Ametnikud peatasid auto ja palusid politseivormis noorukil seisma jääda. Nooruk eiras politseinike korraldust ja pani jooksu. Noormees tabati Energia tänaval. Kontrollimisel selgus, et tegemist on 16-aastase noormehega, ta toimetati edasisteks menetlustoiminguteks jaoskonda. Juhtunu kohta alustati väärteomenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb ametniku vormiriietuse ebaseaduslikku kasutamist.

Alaealisele alkoholi ostmise eest võib oodata 1200-eurone trahv

„Noorsoopolitseinikud viivad koolides läbi ennetusteemalisi loenguid ja üritusi, mille käigus selgitatakse noortele alkoholi ja muude sõltuvusainete kahjulikkust, kuid kui kodus käitutakse vastupidiselt, ei ole nendest loengutest kahjuks kasu. Täisealised peavad mõistma, et alkohol ja muud mõnuained kahjustavad oluliselt laste tervist ning alkoholi ostmine lastele on karistatav. Lisaks sellele suureneb alaealistel oht panna toime mõni süütegu või vastupidi, sattuda selle ohvriks. Kahjuks oleme oma töös kokku puutunud ka juhtumitega, kus meedikute abi on vajanud alkoholimürgistuse saanud lapsed vanuses 8-11 eluaastat,“ tõdes Roos-Metsma.

Alkoholiseadus keelab alkohoolse joogi pakkumise, võõrandamise või üleandmise alaealisele ning sellise teo eest saab toimepanijat karistada kuni 1200-eurose rahatrahviga või arestiga. Politsei rõhutab, et täiskasvanud peaksid keelduma alaealisele alkoholi ostmisest või pakkumisest. Kui nähakse pealt alaealisele alkoholi müümist, tuleks pöörduda müüja poole, juhtida sellele turvamehe tähelepanu või helistada numbril 112 ja kustuda kohale politsei.