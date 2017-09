Narvas põletati kortermajas ajalehti, Kohtla vallas päästeti kanad ja pardid laudapõlengust

Ida päästekeskuse päästjad said eile kolm väljakutset põlengutele, samuti laekus nii Ida kui Lääne päästekeskustele mitu väljakutset tuule tekitatud kahjude kohta.

Eile kell 11.30 kutsuti päästjad Tõstamaa valda Pootsi külla eemaldama sõiduteele kukkunud puud. Kohale jõudes selgus, et puu oli eemaldatud kohalike meeste poolt.

Kella 12 ajal käisid päästjad Juuru vallas Helda külas eemaldamas sõiduteele kukkunud puud.

Kell 12.29 teatati häirekeskusele, et Kohtla vallas Peeri külas põleb lahtise leegiga laut ning sees on pardid ja kanad. Sündmuskohale saabudes selgus, et loomad on juba väljas. Põleng kustutati kell 14. 21. Keegi kannatada ei saanud. Põlengu oletatav tekkepõhjus on elekrtirike.

Kella 17 ajal anti häirekeskusele teada, et Kuressaares Lossi tänaval oli reklaamplakati tross katki läinud ning plagu lipendas ohtlikult sõidutee kohal. Päästjad eemaldasid plakati.

Kell 17.43 said päästjad väljakutse Haljala valda Haljala alevikku Uus tänavale, kus suur puu kukkus majade vahele sõiduteele. Päästjad vabastasid tee.

Kella 20 ajal käisid päästjad Kihnu vallas Linakülas eemaldamas sõiduteele kukkunud puud.

Kella 21 ajal käisid päästjad Tõstamaa vallas Pootsi külas eemaldamas sõiduteele kukkunud puud.

Kell 22.42 said päästjad väljakutse Narvas Uusküla tänavale, kus 9-korruselise elumaja 3. ja 4. korrusel põletati ajalehti. Päästjad ventileerisid sissekäigu.

Täna kell 00.26 sai häirekeskus teate tulekahjust Järva-Jaanis Laial tänaval. Teataja sõnul töötas lasteaias tulekahju alarm ning tunda oli suitsulõhna, tulekollet aga ei leitud. Päästjad tegid sündmuskohal selgeks, et põlenud oli signalisatsiooni anduri osa. Päästjad eemaldasid kärsanud seadme vooluvõrgust ning tuulutasid ruumid.

Eile tehti kahjutuks ka Vaivara vallast Mustanina külast neli mürsku ja miinipildujamiin ning Peeterristi külast leitud mürsk.