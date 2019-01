Narvas peeti kinni peokaaslast mitme noagahoobiga haavanud mees

Üleeile õhtul löödi Narvas Rahu tänaval asuva maja korteris 43-aastast meest noaga. Samal õhtul peeti selles kuriteos kahtlustatavana kinni 43-aastane mees.

Esialgsetel andmetel tekkis meeste vahel konflikt, mille käigus kahtlustatav lõi korduvalt kannatanut noaga. Kannatanu toimetati haiglasse arstide järelevalve alla ning tema elu ei ole ohus.

Praeguseks on tuvastatud, et pärast kannatanu ründamist ei jäänud kahtlustatav sündmuskohale ega taganud talle abi osutamist. Selle asemel soovis ta jätkata alkoholi tarvitamist ning suundus kauplusesse, kus püüdis varastada pudeli viina. Turvatöötaja pidas mehe pisivarguses kinni. Selleks hetkeks olid politseinikud välja selgitanud võimaliku ründaja isiku ning ta peeti kaupluses kinni ja toimetati politseijaoskonda.

Prokuratuur taotles mehe vahistamist, kuna kahtlustatava puhul on oht uute kuritegude toimepanemiseks. Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germanni sõnul on kahtlustatav varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

„Kahtlustatava näol on tegemist isikuga, kelle kuritegude toimepanemise dünaamika on erinev – vargused, kehaline väärkohtlemine, võõra asja süütamine, vägivalla kasutamine turvatöötaja suhtes ning seetõttu on tema puhul suur tõenäosus uute kuritegude toimepanemiseks,“ ütles vanemprokurör Maarja Germann.

43-aastasele mehele esitati kahtlustus teise inimese tapmiskatses.