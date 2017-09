Narvas päästeti suitsu alla mattunud korterist mees

Eile hilisööl sai häirekeskus teate Narvas suitsuga täitunud korterelamust. Selgus, et mees oli söögi tegemise ajal magama jäänud ning toit pannil kõrbema läinud.

Eile kell 23.37 teatati häirekeskusele, et Narva linnas Viru tänaval kortermaja kolmandal korrusel on suitsulõhna. Sündmuskohale saabudes avastasid päästjad, et 3. korrus on suitsu täis ning lammutasid ukse maha.

Selgus, et korteris kõrbes pannil toit, omanik oli tooli peal ja magas ega reageerinud suitsule. Päästjad tõid ta korterist välja ja andsid üle meedikutele. Õnneks meesterahva tervisega oli kõik korras ja ta ei vajanud haiglaravi.

Korteris puudus suitsuandur.

Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur on siiski elupäästja. Enamik korterites ja eramutes puhkenud tulekahjusid saavad alguse öösiti, mil pererahvas magab. Tuli levib normaaltingimustes väga kiiresti, mõne minutiga on ruumis viibimine kõrge temperatuuri ning mürgiste gaaside kiire leviku tõttu eluohtlik.