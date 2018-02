Narvas oma ohvri surnuks peksnud mehed võeti vahi alla

Täna võeti Viru Maakohtu loal 1.veebruari õhtul Narvas toimunud mõrvas kahtlustatavaid vahi alla. Kahtlustuse kohaselt peksid 28-aastane ja 42-aastane mees 1. veebruari hilisõhtul Narvas Joala tänaval 51-aastast meest. Saadud vigastuste tagajärjel suri kannatanu sündmuskohal.

Mõlemale mehele esitati kahtlustus mõrvas, mis on toime pandud omakasu motiivil.

Viru Ringkonnaprokuratuuri valveprokurör Veronika Lauri sõnul taotles prokuratuur isikute vahistamist, kuna on alust arvata, et mehed võivad kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda. „Peale mõrva toimepanemist ei ilmunud kahtlustatavad mehed vabatahtlikult uurimisasutusse, mis tugevdas veelgi rohkem veendumust selles, et kahtlustatavad võivad hakata eeluurimisest kõrvale hoiduma. Samuti vahistamisalusena võib nimetada uute kuritegude toimepanemise ohtu, kuna tegemist ei ole õiguskuulekate isikutega ning need olid varasemalt karistatud erinevate süütegude toimepanemise eest,“ lisas valveprokurör.

Viru Ringkonnaprokuratuuri taotlused luges Viru Maakohus piisavalt põhjendatuks ning kohtu loal võeti täna mõlemad kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.