Narvas kinni peetud joobes juht jäi ilma nii juhtimisõigusest kui ka sõidukist

21. augusti hommikul viis Narva politseijaoskond Tallinn-Narva maantee 208. kilomeetril läbi puhumisreidi, mille käigus tabati seitse joobes juhti. Nende seas oli ka Audi roolis olnud 45-aastane mees, kellel tuvastati väärteoks kvalifitseeruv joove. Kuna meest on varasemalt korduvalt joobes juhtimise eest karistatud, pidasid ametnikud ta kinni ja toimetasid arestimajja kohust ootama.

22. augustil määras Viru Maakohus mehele karistuseks 12 päeva aresti. Lisaks sellele jäi mees kuueks kuuks ilma juhtimisõigusest ning tema sõiduk konfiskeeriti.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin tõdes, et kuigi meest on korduvalt joobes juhtimise eest kriminaalkorras karistatud, ei ole see teda piisavalt mõjutanud, et õiguskuulekalt käituda. „Joobes inimeste reageerimisvõime väheneb märgatavalt ning nende mõttemaailm võib kohati liigagi hulljulgeks muutuda. Kui selline riskikäitumisega inimene aga rooli lasta, on traagiline õnnetus kerge tulema,“ lisas juhtivuurija.

Politseinikud pidasid sel aastal kinni üle 4400 joobes sõidujuhi. Tänavu toimus Eesti teedel joobes juhtide süül üle 300 liiklusõnnetuse, milles hukkus 6 inimest ja sai kannatada 110 inimest.

Sel aastal on Ida prefektuuri elanikud teatanud joobes juhtidest hädaabinumbrile 112 üle kahe korra rohkem kui 2017. aastal. Tähelepanelike inimeste kõnede abil kõrvaldasid Ida prefektuuri politseinikud roolis selle aasta seitsme kuuga 128 joobes juhti või kaasliiklejatele muude rikkumistega silma hakanud roolikeerajat.