Narvas kaotas gaasiboileriga korteris teadvuse 14-aastane poiss

Vanemate sõnul lülitus välja vannitoa gaasiboiler ning asja kontrollides tuvastasid nad, et vannitoas olnud laps oli teadvuseta. Vanematel oli põhjust oletada, et poeg sai vingugaasi mürgituse, ema tõi poissi vannitoast välja ja osutas esmaabi. Päästjate saabudes olid korteri uks ja aknad lahti ja vingugaasi kontsentratsiooni õhus ei tuvastatud. Korteris puudus vingugaasiandur.

Info edastati Tehnilise Järelevalve Ametile, kes tegeleb õnnetuse asjaolude väljaselgitamisega ning gaasiseadmete tehnilise seisundi kontrollimisega.

Päästeamet tuletab meelde, et vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, mis levib nii, et meil sellest aimugi pole.

Mürgituse sümptomid olenevad sissehingatava gaasi kogusest. Väikese koguse korral võib tekkida pulseerimine oimukohtades, uimasus, nõrkus, peavalu, tasakaaluhäire, kohin kõrvades, virvendus silmade ees, jalgade nõrkus, iiveldus, oksendamine, pisaratevoolus, köhatamisvajadus. Edasi võivad esineda nägemis- ja kuulmishallutsinatsioonid, pulsi kiirenemine ning vererõhu tõus, tekib loidus, unisus, teadvusekadu, hingamishäired. Raske mürgituse korral kaotab inimene teadvuse, ajutegevus lakkab, saabub surm.

Vingugaasi varajaseks avastamiseks on vajalik paigaldada vingugaasiandur!

Mida teha, kui vingugaasiandur hakkab tööle?

• Esmasena tuleb kiiresti avada aknad, uksed ja ruum korralikult tuulutada.

• Lülita välja kõik soojusseadmed ja/või ära kustuta tuli ahjus või pliidi all.