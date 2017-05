Narvas kadunud 59-aastane Vladimir leiti surnuna

Aprilli lõpus palus politsei kaasabi selgitamaks välja 59-aastase Vladimiri asukohta, kellega saadi viimati kontakti 10. aprillil. Täna teatati, et mees leiti surnuna.

Anname teada, et Vladimir on leitud, kuid kahjuks surnuna. Esialgselt kogutud andmete põhjal ei ole politseil alust arvata, et mehe surma põhjustas kuritegu.

Vladimiri lähedaste sõnul oli neil mehega viimane kontakt 10. aprillil telefonitsi ning mees viibis sel ajal oma suvekodus, mis asub Narvas Jasmiini tänaval asuvas aiandusühistus.

Politseile teatati Vladimirit kadumisest 24. aprillil.