Narvas hukkus autolt löögi saanud jalakäija. Purjus sõidukijuht põgenes sündmuskohalt

Sõiduautot Mercedes juhtinud 46-aastane mees sõitis otsa jalakäijale, seni tuvastamata mehele, kes esialgsetel andmetel ületas teed selleks mitte ette nähtud kohas. Jalakäija suri sündmuskohal. Juhi täpne joove selgub ekspertiisi käigus.

Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksandr Urb sõnas, et see on viimase kuu jooksul kolmas juhtum Narva linnas, kus autojuht sõidab otsa jalakäijale ning lahkub sündmuskohalt sellest teavitamata. "Liiklusõnnetusest, kus keegi viga saab, peab Häirekeskusele teatama. Inimese abitusse seisundisse jätmine ja sündmuskohalt lahkumine on äärmiselt amoraalne ning sellega kaasneb karmim karistus," seletas Urb.

"Joobes juhtide süül on tänavu Eestis hukkunud kümme inimest ja viga saanud 140. Käesoleval aastal ei olnud tänaseni Ida prefektuuri territooriumil ükski inimene joobes juhi süül elu kaotanud," sõnas Urb.

Sel aastal on liikluses hukkunud juba 60 inimest ja viga saanud 1462. Seda on rohkem, kui möödunud aastal. Jalakäijaid on hukkunud üheksa ja viga saanud 208 inimest.

"Ida prefektuuri territooriumil on sel aastal hukkunuid vähem, kui möödunud aastal, ent on viimased õnnetused on märkimisväärsed, sest need näitavad juhtide hoolimatust. Avaldame hukkunu lähedastele kaastunnet," lisas Urb.