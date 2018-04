Narva politseijuht kinnitab, et nende töös oli puudujääke! Kas kahe lapse ema võika mõrva saanuks ära hoida?

Politsei ei saanud aru, et tegu lähisuhtevägivallaga

Andrejev tunnistab, et sel ajal ei viinud nad kokku, et kaks väljakutset olid omavahel seotud. Kuna ei arvatud, et tegu on lähisuhtevägivallaga, siis ei rakendatud neid meetmeid, mis tavaliselt sellises olukorras. "Peame tegema rohkem, et tunda ära olukorrad, mis võivad muutuda väga ohtlikuks," tunnistas politseijuht.

Sergei võeti kinni pühapäeval kahtlustatuna mõrvas. Esmaspäeval andis kohus loa teda kohtuprotsessini vahi all hoida. Mees oli nii nahaalne, et ta isegi ei üritanud kuritegu varjata. Ta jättis oma Lexuse otse salongi ette. Kohtumaja ise on sellest salongist vaid sajakonna meetri kaugusel.

Jelenat jääb leinama kaks tütart eelmisest abielust. Neist vanem lõpetab sel kevadel keskkooli, noorem õpib teises klassis.

Sergei kohta andsid teda tundvad inimesed vastakaid iseloomustusi. Mõned ütlesid, et tegu oli vägivaldse psühhopaadiga. Oli neidki, kelle teada peksis Sergei ka oma esimest naist. Ent oli ka tuttavaid, kes ütlesid, et Sergei paistis olevat täiesti tavaline mees.