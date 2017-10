Narva politsei palub abi 27-aastase mehe leidmisel

Narva politsei palub abi 27-aastase Dmitri leidmisel, kes lahkus reedel, 29. septembril kodust ning pole siiani naasnud.

Mehel on kaasas küll mobiiltelefon, aga see on välja lülitatud, mistõttu ei ole võimalik temaga kontakti saada ega ka tema asukohta positsioneerida.

Politsei sai teate Dmitri kadumisest täna, 3. oktoobril ning tema isikukirjeldus on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes teda piirkonnast otsivad.

Dmitri on ligikaudu 182 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Lahkudes võis tal seljas olla helehall või must jope ning jalas olid beežid teksad ning beežid jalatsid. Samuti on tal kaasas ka tumesinine seljakott.

Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi Dmitri ümbrust adekvaatselt tajuda ja seetõttu võib tema elu olla ohus. Terviseseisundi halvenedes või ärevamas olukorras võib ta käituda ettearvamatult ja seepärast palume kõigil, kes kirjeldusele vastavat meest märkavad, temaga kontakti loomist pigem vältida ning anda tema asukohast kohe teada hädaabinumbrile 112.