Narva baaris päädis tüli sellega, et keskealine mees tulistas oma joomakaaslast korduvalt

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germanni sõnul taotles ta mehe vahistamist, kuna kahtlustatava puhul püsib oht, et ta võib jätkata uute kuritegude toimepanemist. „Alkoholi tarvitades on kahtlustatava käitumine ettearvamatu, tema konflikti lahendamise võime on oluliselt langenud, ta ei käitu sellistes olukordades teiste isikute elust ja tervisest hoolivalt, mistõttu esineb alus kahtluseks, et mees võib jätkuva alkoholi tarvitamise ja konfliktiga mitte toime tulemise korral jätkata süütegude toimepanemist, millega kahjustatakse teiste isikute elu ja tervist,“ lisas vanemprokurör Germann.

Viru maakohus võttis prokuratuuri taotlusel mehe kuni kaheks kuuks vahi alla. Kriminaalmenetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.