Narkoturule on jõudnud uus fentanüülisarnane aine. Diilerid juba vangis

Indrek Tark toimetaja

Pirita-Koselt võsas asuvast peidikust leitud tsüklopropüülfentanüül Foto: Põhja prokuratuur

Politsei annab teda, et narkoturule on jõudnud uus narkoaine – tsüklopropüülfentanüül, mille müümise tõttu on juba mitu inimest kohtus süüdi mõistetud. Ainel on fentanüüliga sarnane toime, kuid fentanüülist on ta 10 kuni 50 korda lahjem.