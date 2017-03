Narkokuritegudes ja väljapressimises kahtlustatavad mehed peeti kinni

Eelmisel neljapäeval pidas politsei kinni 27-aastase Andrei ja 31-aastase Maksimi, keda kahtlustatakse grupis erinevate narkootikumide käitlemises ning väljapressimises.

Kogutud tõendid osutavad, et mõlema mehe eesmärk oli tarnida erinevaid narkootilisi aineid Eestist Soome ning teenida seeläbi kriminaaltulu.

"Selle kuu alguses pidasid politseinikud Tallinnas kinni nende palgatud kulleri, kelle juurest leidsime eri koguses amfetamiini, kokaiini ja ecstasy tablette. Meil on alust arvata, et need ained pärinevad just eelmisel nädalal kinnipeetud meeste käest," täpsustas keskkriminaalpolitsei talituse juht Ago Leis.

Lisaks narkootikumide käitlemisele lasub meestel kahtlustus väljapressimises. Kahtlustuse kohaselt peksid Maksim ja Andrei märtsikuu alguses Tallinna südalinnas enda tuttavat meest ning sundisid teda autosse istuma. Seal panid nad kannatanule koti pähe, jätkasid tema peksmist ning nõudsid 2000 euro maksmist. Pärast peksmist jätsid kinnipeetud mehed vigastatu autoga Tallinna kesklinna, misjärel pöördus kannatanu esmaabi saamiseks arsti juurde.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul esitas prokuratuur kohtule taotluse kahtlustatavana kinni peetud meeste vahistamiseks, mille kohus rahuldas. "Me ei välista, et kahtlustatavate ring võib menetluse käigus suureneda," sõnas riigiprokurör ning lisas, et narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemise taga on hõlptulu teenimine ning sel põhjusel on ka selle kriminaalasja üks eesmärk kriminaaltulu väljaselgitamine ja äravõtmine.

Nädala lõpus otsisid uurijad läbi ka kahtlustatavate elukohad ja neile kuuluvates garaažid. Sealt leidsid politseinikud suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, tulirelvi, laskemoona ja lõhkematerjali. Käesolevaks ajahetkeks on leitud ja ära võetud kahtlustatavate valduses olnud sõidukid ja enam kui 5000 euro ulatuses sularaha. Riigiprokuröri sõnul ei ole ka vähetähtis tõik, et läbiotsimiste tulemusena õnnestus tänavatelt lisaks narkootilistele ainetele kõrvaldada ka tulirelvi.

Kuna politseil on alust arvata, et kinnipeetud mehed on ähvardanud ja kasutanud vägivalda enamate inimeste peal, siis palume kõigil, kel on fotol kujutatud meeste suhtes pretensioone, anda sellest teada numbrile 53 939 222.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo ning juhib Riigiprokuratuur.