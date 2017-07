Naisi solvava artikli pärast vallandatud õpetaja sai viimaks õiguse: Järva-Jaani Gümnaasium maksab talle hüvitist

Enam kui aasta eest vallandatud Järva-Jaani Gümnaasiumi endine ajalooõpetaja Priit Dieves jõudis kohtus kooliga kokkuleppele ning saab hüvitist.

Mullu 8. juunil ilmus Õhtulehes artikkel "Lastetud naised laske oma ülikorge latt alla!", mis ärritas kooli juhtkonda. Järgmisel päeval allkirjastas direktor Raivo Prants töölepingu erakorralise ülesütlemise käskkirja.

Käskkirjas heideti Dievesele ette artiklis väljendatud seisukohtasid ja seda, et ta nimetas end õpetajaks, mis võimaldab kerge vaevata tuvastada, et ta töötab Järva-Jaani Gümnaasiumis. Samuti viitas vallandamisotsus kahele Dievese kohta tehtud direktori käskkirjale.

Dieves pidas otsust põhjendamatuks. Vaidlus jõudis otsaga kohtusse. Täna teatasid mõlema poole esindajad, et Pärnu maakohtus saavutati kompromiss. "Täna Pärnu Maakohtus saavutatud kompromissiga nõustusid pooled, et õpetajaga töölepingu lõpetamine üksnes põhjusel, et õpetaja avaldas ajakirjanduses arvamusartikli, ei ole põhjendatud ning Järva-Jaani Gümnaasium maksis endisele õpetajale hüvitist. Õigusrahu huvides pooled kompromissi ega kohtumenetlust täiendavalt ei kommenteeri."

Oma skandaalses artiklis märkis Dieves näiteks, et mehed pole mökud, vaid kohati on naiste standardid oma tulevase lapse isa suhtes liiga kõrged. Näiteks kõrghariduse nõue. "Karjääri võib ka hiljem, lapsi tuleb sigitada noorena, sest esimene tähtis tingimus – füüsiline võimekus – saab ühel hetkel lihtsalt otsa," märkis ta. Kool tõigi vallandamise põhjuseks välja artikli tooni naiste suhtes.