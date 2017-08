Nahaalsed liiklushuligaanid: eelmisel nädalal tabati Eesti teedel ligi 500 kiiruseületajat

Eelmisel nädalal tabasid politseinikud üle Euroopa toimunud aktsiooni raames Eesti teedel ligi 470 autojuhti, kes ei pidanud lubatud piirkiirusest kinni.

Politsei-ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnul on Eestis kiiruse ületamine jätkuvalt kõige levinum liiklusseaduse rikkumine ning eelmine nädal polnud kahjuks erand. "Ehkki levinud on arusaam, et kõige enam ületatakse piirkiirust mitte rohkem kui 10 kilomeetrit tunnis, siis korrakaitsjad näevad, et esimese lõike kiiruseületamisi on alla veerandi kõikidest kiiruseületamistest," sõnas Loigo. "Jalg läheb raskeks liiga paljudel autojuhtidel ning kõige enam ületatakse kiirust 20-40 kilomeetrit tunnis. Kui täiskasvanud inimene saab löögi autolt, mis liigub 50 kilomeetri tunnikiirusega alas 70 kilomeetri tunnikiirusega, siis on tema ellujäämise šansid väga väiksed. Ei ole vaja ilmselt selgitada, mida selline kokkupõrge tähendaks lastele, kellega tuleb kooliaasta algusega seoses nüüd igapäevaselt tänavatel arvestada."

Teise lõike kiiruseületamisi oli eelmisel nädalal üle 320. Neli autojuhti ületasid lubatud kiirust enam kui 60 km/h.

"Kui 160-170 kilomeetrit tunnis kihutav sõiduk kaotab juhtivuse, siis ellujäämine ei ole reaalne. Hilinemine või enda sõiduoskuste tõestamine sõpradele ei ole seda riski väärt," toonitas politseikapten. "Kõik roolikeerajad peaks aru saama, et piirkeerulisel on eesmärk – hoida liiklejad elus. Kuid kiiruse valib siiski liikleja ise."

Tänavu on üle Eesti registreeritud kokku üle 25 400 kiiruseletamise, sellest 17 000 puhul on piirkiirus ületatud 20-40 km/t.