Nädalavahetusel toimus Ida-Virumaal üle kümne kulu- ja prahipõlengu

Möödunud nädalavahetusel pidid päästjad Ida-Virumaal kustutama 13 kulu- ja prahipõlengut.

Möödunud nädalavahetusel kustutasid päästjad Ida-Viru maakonnas Narvas, Kohtla-Järve linnas, Jõhvi, Vaivara ja Alajõe vallas kokku 13 kulu- ja prahipõlengut, teatas Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jevgenia Parv.

Päästeamet tuletab meelde, et metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.