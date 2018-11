Nädalavahetusel sai liikluses viga kolm inimest; vahele jäi seitse napsitanud juhti

Ajavahemikus 3. novembrist kuni tänase varahommikuni juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku inimest.

3. novembril kella 23.18 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Sõpruse pst 195a juures.

22-aastane mees tagurdas autoga BMW 530D parkimisplatsil otsa 37-aastasele naisele, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

4. novembril kella 19.44 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Viru väljak 2 juures.

31-aastane mees sõitis esialgsetel andmetel mopeediga vastu sõidutee äärekivi ja kukkus. Ta viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

5. novembril kella 00.08 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Smuuli tee ja Punase ristmikul.

Veoautot juhtinud 25-aastane mees ei andnud esialgsetel andmetel teed peateel liikunud autole Toyota Avensis, mida juhtis 64-aastane mees. Sõidukid põrkasid kokku, Toyota juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liikleja elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ja vaataksid üle, kas kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.