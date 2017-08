Nädalavahetus möödus päästjatel töiselt

Nädalavahetus möödus nii Ida kui Põhja päästekeskuse päästjatel töiselt. Kustutamas tuli käia tulekahjusid ja tegeleda äikesetormi tekitatud kahjudega.

Neljapäeval tehti kahjutuks Ida-Viru maakonnast Vaivara vallast Laagna külast põllult leitud kaks mürsku.

Reedel kell 17.28 teatati, et Nõmmel Kuiv tänaval põleb sõiduauto. Päästjad kustutasid masina.

Kell 19.25 sai Häirekeskus teate tulekahjust Põhja-Tallinnas Salme tänaval. Päästjate saabudes põles kasutuseta hoones 20 ruutmeetri ulatuses praht, päästjad kustutasid tulekahju kella 20.02-ks.

Kell 19.29 said päästjad väljakutse Vinni valda Palasi külla, kus Punasoo turbarabas põles 5x7 maja. Päästjad likvideerisid põlengu kell 20.57

Kell 22.35 teatati häirekeskusele, et Vinni vallas Kehala külas on tulekahju. Sündmuskohale saabudes selgus, et põleb elumaja teise korruse üks tuba, mille oli peremees osaliselt ise ära kustutanud. Põleng kustutati kell 23.39. Majas oli suitsuandur, mis ei rakendunud tööle, kuna asus teises ruumis.

Pühapäeval kell 4.21 teatati, et Kose vallas Habaja alevikus põleb puukuur. Päästjad kustutasid kuuri.

20. augustil kell 16.06 teatati häirekeskusele, et Väike-Maarja vallas Äntu külas põleb kõrvalhoone. Põleng kustutati kell 16.31.

Kell 16.43 teatati, et Lasnamäel Betooni tänaval on süttinud põlema sõiduauto. Päästjad kustutasid masina.

Kell 13.37 teatati, et Kesklinnas Tina tänaval on tulekahju kahekorruselise puumaja ühes teise korruse korteris. Põleng oli korteri köögis, teistesse ruumidesse tuli edasi ei levinud. Majaelanikud põlengus kannatada ei saanud, päästjad kustutasid tulekahju ning tuulutasid ruumid kella 14.27-ks. Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine.

Loe veel

Kell 13.46 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Järveküla teele, kus mahajäetud majas põles praht. Põleng kustutati kell 14.12.

Kell 22.24 teatati tulekahjust Maardus Kütte tänaval. Päästjate saabudes põles kahekorruselise eramaja katusealune. Inimesed said majast välja iseseisvalt ning viga ei saanud, päästjad kustutasid tulekahju kella 00.22-ks. Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine

Ööl vastu tänast, kell 1.14 teatati häirekeskusele, et Kiviõli linnas Mäealuse teel põleb haagissuvila. Sündmuskohale jõudes selgus, et põhjuseks on see, et akna peal olid 4 põlevat küünalt. Inimesi sees polnud, keegi kannatada ei saanud, haagissuvila põles täielikult maha. Päästjad kustutasid põlengu kella 1.57-ks.

Äikesetormist põhjustatud sündmustele kutsuti päästjaid reedest pühapäevani 34 korral. Enamuses eemaldasid päästjad sõiduteele langenud puid Ida-Virumaal Kohtla-Järvel, Sonda, Lüganuse, Illuka, Kohtla vallas ning Sillamäel, Lääne-Virumaal Vihula, Tapa, Väika-Maarja, Sõmeru, Vinni, Haljala ning Tapa vallas. Inimesed ühelgi sündmusel vigastada ei saanud. Ühel majal Haljala vallas viis osaliselt tormituul katuse. Kõige rohkem kukkunud puid oli Väike-Maarja vallas Vao külas, kus oli eemaldatud 11 puud, kohalikud inimesed tulid appi traktoriga.