Nädala eest Jägala jõest leitud auto omanik ja täpne sündmusteahel on jätkuvalt teadmata

Eelmisel nädalal Jägala jõest leitud auto omanik on politseile siiani teadmata. Autos viibinud isiku või isikute kohta andmete kogumist raskendab ka asjaolu, et autot on korduvalt edasi müüdud.

"Praegu peame kõige tõenäolisemaks, et auto sõitis kogemata või see lükati tahtlikult vette. Politseinikud kontrollisid ühes pinnaltpäästjatega samal päeval jõge ennast ja ümbruskonda ning meil ei ole alust arvata, et keegi sai juhtunus viga," ütles Delfile Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Praeguseks on Kivistiku sõnul selge, et auto on korduvalt edasi müüdud, kuid maanteeameti registris pole sõiduk omanikku vahetanud. "Politseinike järgmiseks sammuks on info kogumine sõiduki varasematelt valdajatelt ning teha selgeks inimene, kes sõidukit õnnetuse hetkel kasutas".

Seaduse järgi peab sõiduki registriandmete muutmist taotleda viis tööpäeva alates andmete muutumisest. Siis saab kindel olla, et kui sõidukiga midagi juhtub on võimalik koheselt uus omanik selgeks teha.

Eelmisel neljapäeval kella 13.40 ajal sai politsei teate, et Jägala jões hulbib auto. Jões otse Jägala joa all oli Honda sõiduauto, sõidukis kedagi ei olnud. Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul kontrollisid pinnaltpäästjad ka jõge, inimest veest ei leitud. Autol polnud registreerimisnumbreid küljes.