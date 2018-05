Naabrit purjuspäi karistama läinud politseinik pani ameti maha

Laupäeva õhtul teatati politseile, et Tartumaal Maarja-Magdaleena külas on omavahel tülli pööranud alkoholi tarvitanud naabrid.

Tüli üheks osapooleks oli oma kodus tööst vaba aega veetnud Ida prefektuuri koerajuht, teatas polisei Delfile. Politsei pidas alkoholi tarvitanud agressiivse 43-aastase koerajuhi kinni ja toimetas ta esialgu kainenema. Sündmuskohalt leitud stardipüstol võeti hoiule ning ametniku teenistuskoer toimetati ajutiselt koerte kennelisse.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi sõnas täna Delfile, et

politseiametnik esindab organisatsiooni ka töövälisel ajal, mistõttu on oluline, et väärikas ja eeskujulik käitumine säiliks ka siis, kui vormi seljas ei ole. "Ametnikuga vesteldi, ta tunnistas oma eksimust ning ta vabastati täna politseiteenistusest omal soovil. Ametniku koer toimetati laupäeval teenistuskohta ning uue omaniku leidmiseni hoolitsevad tema eest sealsed koerajuhid."