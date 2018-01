Muu hulgas juristina esinenud noormees peab netikelmuste ohvritele hüvitama ligi 2700 eurot

Eerinevates portaalides ja sotsiaalmeedias müügikuulutusi avaldanud ja muu hulgas ka Facebookis juristina esinenud 24-aastane mees peab kelmuste ohvritele hüvitama kokku ligi 2700 eurot.

Süüdistuse kohaselt avaldas mees erinevates portaalides ja sotsiaalmeedias müügikuulutusi, kus pakkus müügiks erinevaid esemeid: tehnikat, katuseboksi, pileteid. „Selgitasime näiteks välja, et vähemalt kahel korral on tal õnnestunud Weekend Festivalile olematud piletid maha müüa. Kannatanud jäid ilma kokku 570 eurost,“ kommenteeris Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Alice Simm.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et reeglina esines mees valenime all ning raha on ta palunud tema tuttavate kontole üle kanda. Sellisel viisil on mees tegutsenud aastatel 2015–2017. Kokku on välja selgitatud üheksa kelmusejuhtumit. „Raha saamiseks pakkus süüdistatav nii kaupa, mida pole olemas, kui ka teenust. Ta esines näiteks valenime all juristina Facebooki grupis „Juristid ja Advokaadid“ ning pakkus juriidilist abi. Üks abivajaja maksiski talle 500 eurot teenuse eest, mida ta pole kunagi saanud,“ sõnas prokurör Alice Simm. Lisaks sellele esitas prokuratuur mehele süüdistuse arvutikelmuses.

„Kõige kindlam on osta kaup või teenus ametlikult registreeritud kohast. Kusjuures pakub näiteks justiitsministeerium koostöös õigusbüroodega Eestis elavatele inimestele õigusabi lausa tasuta,“ ütles prokurör.

Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni eelmise aasta oktoobris. Kohus andis loa tema vahistamiseks, kus ta viibis kokku kolm kuud ja kaks päeva. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuur.

3. jaanuaril toimus kohtuistung, kus kohtunik tutvus kriminaalasja materjalidega. Pärast seda tunnistas Harju Maakohus mehe kuritegude toimepanemises süüdi ning määras talle karistuse. Kohus rahuldas ka kannatanute poolt esitatud tsiviilhagi kokku summas ligi 2700 eurot.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Täpsemaid andmeid määratud karistuse osas saab kohtu pressiesindaja käest.