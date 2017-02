Mustamäel naise ja koera surnuks sõitnud noormees võeti kaheks kuuks vahi alla

Laupäeva õhtul Mustamäel Sütiste teel naise ja koera surnuks sõitmises kahtlustatav ning sündmuskohalt põgenenud 19-aastane Nikolai võeti täna kaheks kuuks vahi alla.

Harju maakohus rahuldas Põhja ringkonnaprokuratuuri taotluse võtta laupäeval, 11. veebruaril Tallinnas Sütiste teel traagiliselt lõppenud õnnetuse põhjustamises ja sündmuskohalt lahkumises kahtlustatava 19-aastase Nikolai kaheks kuuks vahi alla, kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Urmas Glase.

” Juhi sündmuskohalt lahkumine viitas, et tegemist on inimesega, kes soovib menetlusest kõrvale hoiduda. Rainer Amur

Ringkonnaprokurör Rainer Amur selgitas, et vahistamise taotlemisel soovis prokuratuur välistada uurimisest kõrvalehoidmist, sest juhi sündmuskohalt lahkumine viitas, et tegemist on inimesega, kes soovib menetlusest kõrvale hoiduda.

Vanglakaristus kuni viis aastat

Vahi alla võetud noormeest kahtlustatakse mootorsõiduki juhi poolt liiklus- ja käitumisnõuete rikkumises, millega ettevaatamatusest põhjustati inimese surm. Nimetatud teo eest on seadusest tulenevalt võimalik määrata karistuseks kuni viis aastat vangistust.

Laupäeval, 11. veebruaril kella 22.20 ajal sõitis Tallinnas Sütiste tee 44 maja juures esialgu tundmatu autojuht otsa koos tütre ja koeraga teed ületanud naisele ning põgenes sündmuspaigalt.

Lääne-Harju jaoskonna patrullpolitseinikel õnnestus arvatav süüdlane tabada pühapäeval, 12. veebruaril kella 11 paiku.

Esialgse info järgi ületasid naine ja tema tütar ning koer teed, kui sõiduauto sõitis ühele jalakäijale ning koerale otsa ja lahkus sündmuskohalt. Tunnistaja sõnul liiklus auto Sütiste tee ja Tervise tee ristmikult Keskuse tänava poole. Kiirabi viis õnnetuspaigalt haiglasse 60-aastase naise, kes suri paar tundi hiljem saadud vigastustesse. Autolt löögi saanud koer suri sündmuskohal.

Teeolud ja nähtavus õnnetuspaigas olid head, lubatud suurim kiirus 50 kilomeetrit tunnis. Hetkel on teada, et kumbki jalakäijatest helkurit ei kasutanud.

Korrakaitsjad kontrollisid piirkonda, sõitsid läbi kortermajade parklaid, kui leidsid Vilde teel asuva elumaja juurest avariitundemärkidega sõiduki BMW, mille kasutajaks osutus esmast juhtimisõigust omav 19-aastane Nikolai.