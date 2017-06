Murest murtud tütar palub ema leidmiseks abi!

Pühapäeva õhtul kaduma läinud Anne Kaukes Foto: erakogu

Eelmise nädala pühapäeva õhtupoolikul viimase jälje jätnud Anne Kaukes on praeguseks olnud tütre sõnul juba üle 72 tunni kadunud. Viimane kontakt leidis naisel aset 25. juuni õhtupoolikul Toompuiesteel politseiga, mil teatas, et tema telefon on kadunud.