Mupo teisaldas kõnniteed blokeerinud Läti numbrimärgiga Opeli

Eile kirjutas Rahva Hääl mahajäetud Läti numbrimärkidega Opelist, mis oli Lasnamäel kõnnitee tõkestanud. Täna viis mupo Opeli minema.

Munitsipaalpolitsei amet on juba paar nädalat tegelenud Opel FU – 4537 teemaga, teatas mupo täna.

Läti kolleegidelt on saadud vastus, et autole on peale pandud tõkend ning kohtutäitur tegeleb omaniku väljaselgitamisega. Kuna eile saabus lõplik vastus, et auto omaniku tegelikku aadressi ei teata ning et kohtutäitur on tõkendi eemaldanud. Samuti on kohtutäitur andnud omapoolse loa ning õiguse Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile sõiduki teisaldamiseks ning utiliseerimiseks.

Täna kell 11.35 teisaldas mupo patrull sõiduki Lasnamäelt. Teisaldamise aktis seisab: Romusõiduki tunnustega mootorsõidukil puuduvad kõik neli rehvi ja veljed. Parempoolne esistange on mõranenud, parempoolne külgukse tagaklaas on puudu.

Riia Munitsipaalpolitseid on teisaldamisest teavitatud.