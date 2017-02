Mullu sügisel kadunuks jäänud mees leiti Saaremaa rannikult jäätununa

Saaremaa rannikult eile leitud uppunu on ilmselt mullu oktoobris Vätta poolsaare lähistel merel kadunuks jäänud 61-aastane mees.

Eile kella 14.40 ajal leiti Pihtla vallas Vanamõisa külas mere äärest jäässe külmunud surnukeha.

Lääne prefektuuri pressiesindaja teatas, et pühapäeval kella 14 ajal anti häirekeskusele teada, et Pihtla vallas kaldast umbes 20 meetri kauguselt merejäält on leitud mehe surnukeha. Surnukeha jääst vabastamiseks vajati päästjate abi.

Suure tõenäosusega on tegemist möödunud aasta 26. oktoobril Vätta poolsaare lähistel merel kaduma läinud 61-aastase mehega. Mehe surma põhjuse ja isiku tuvastab ekspertiis.