Mullu Soomest välja saadetud välismaalaste hulgas oli enim Eesti pätte

Suurim mullu Soomest välja saadetud eraldiseisev välismaalaste grupp oli mullu eestlased, kellele on antud riiki sisenemise keeld kuritegude tõttu.

Politsei saatis eelmisel aastal Soomest välja 2600 tagasi- või väljasaatmisotsuse saanud välismaalast, kellest umbes viiendik olid eitava varjupaigaotsuse saanud, vahendab Ilta-Sanomat.

Suurem osa väljasaadetutest pidi lahkuma toime pandud kuritegude tõttu. Suurima grupi politsei poolt Soomest välja saadetud välismaalaste hulgas moodustasid eestlased, kes on saanud riiki sisenemise keelu varem Soomes toime pandud kuritegude tõttu.

„Enamik meie naaberriiki välja saadetutest on korduvalt riiki naasvad kuritegeliku eluviisiga inimesed,” ütles Soome politseivalitsuse politseiinspektor Mia Poutanen pressikonverentsil.

Politsei võib inimese Soomest välja saata, kui tal ei ole õigust riigis viibida ja ta ei lahku vabatahtlikult.

Soome politsei usub, et väljasaadetavate arv suureneb lähitulevikus, sest vastuvõtukeskustes on praegusel hetkel umbes 10 000 eitava varjupaigaotsuse saanud isikut. Neist umbes 7000 on otsuse edasi kaevanud.