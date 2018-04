Mõrvatud 15-aastase sõbrannad: ta oli väga tore tüdruk, armastas tantsida

Hoovi jäävad ajakirjanikega rääkima kaks õde, kes kirjeldavad, et vaatasid veel hommikul Instagrami, nägid, et Nastja pole ammu aktiivne olnud, tervelt 18 tundi. Seejärel läksid jalutama oma koeraga, möödudes Pärna tänaval asuvast aadressist, kust tüdruk leiti, nägid politseiautosid. Seepeale pöördusid nad koju ja lugesid alles uudistes juhtunust.

"See on šokk, Kohtla-Järvel pole midagi sellist juhtunud, eriti noorte tüdrukutega," ütleb üks sõbrannadest. Teine lisab vene keeles, et nad on kohkunud ja ei taha mõeldagi, et see inimene, kes nii tegi, võib veel vabalt tänavatel ringi kõndida.

Uurides, kas eile toimus mõni suurem pidu, kus Nastja võis pahuksisse sattuda, vastasid tüdrukud eitavalt. "Ta oli kodus, üks sõbranna suhtles veel temaga," rääkisid neiud.

Kohtla-Järve tänavatel võib näha palju noori, nii tüdrukuid kui ka poisse. Kooli kõrval, kus sõbrannade seltskond väitis Nastja käivat, asub laste mänguväljak, kus emad lastevankritega väljas.

Nastja koolimaja Foto: Priit Simson