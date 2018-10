Mõrva varjamiseks tapetu korteri süüdanud mehed mõisteti vanglasse

Sama kohtuotsusega mõistis kohus süütamises süüdi ka 35-aastase Vitaly Ivanovi, keda kohus karistas 2 aasta ja 6 kuu pikkusega vangistusega. Kuna Ivanovil oli eelmise kohtotsusega mõistetud karistusest kandmata 8 kuu pikkune vangistus, tuleb Ivanovil ära kanda ka eelmisest kohtuotsusest tulenev vangistus. Kokku karistas kohus Ivanovi 3 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistusega.

Süüdimõistmise aluseks olevad tapmine ja süütamine seonduvad 26. novembril 2017 Sillamäel toimunud sündmusega, kus 5. korruselise kortermaja 4. korrusel asunud korteris toimus tulekahju. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hukkunu. Uurimistoimingud viisid järelduseni, et korterist leitud kannatanu surm polnud hooletu suitsetamisega tagajärg, vaid korter süüdati seal eelnevalt toime pandud eluvastase kuriteo varjamiseks.

Tänase kohtuotsusega kohus leidiski, et kannatanu surma põhjustasid

Golovanovi kaks kuni kolm tugevat jalalööki kannatanu rindkere piirkonda, millega kaasnesid mitmed roidemurrud, mis viisid tüsistusteni ja kannatanu surmani. Kannatanu löömisele eelnes ühine alkoholitarvitamine. Kuriteo varjamiseks kallasid Golovanov ja Ivanov kannatanu üle süüteainet sisaldanud vedelikuga ja süütasid viimase, et jätta mulje kannatanu hukust, kui hooletu suitsetamise tagajärjest. Samuti luges kohus tõendatuks, et Golovanov ja Ivanov süütasid ka korteri, kus oli eelnevalt ühiselt kannatanuga alkoholi tarvitatud ja kus Golovanov eluvastase kuriteo toime pani.