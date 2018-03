Mis juhtus Signe Lahteinaga? Politsei otsib neljapäeval Adaveres juhtunud raske avarii pealtnägijaid

Politsei otsib neljapäeva õhtul Põltsamaa lähedal Adaveres juhtunud raske avarii pealtnägijaid, milles sai viga Kanal 2 saate "Kodutunne" juht Signe Lahtein.

22. märtsil kella 21.23 ajal juhtus raske liiklusõnnetus Jõgevamaal Põltsamaa vallas Tallinna–Tartu maanteel, milles sai tõsiseid vigastusi 40-aastane naine. Hiljem selgus, et tegemist oli Kanal 2 saate "Kodutunne" juhi Signe Lahteinaga.

Esialgsetel andmetel kaotas Tallinna suunas liikunud Opel, mida juhtis 40-aastane naine, juhitavuse ning põrkas kokku vastassuunas Tartu poole liikunud veokiga Volvo, mida juhtis 21-aastane mees. Mõlemad sõidukid paiskusid kokkupõrke järel teelt välja.

Politsei selgitas sündmuskohal, et veokijuht oli kaine ja juhtimisõigusega, tema õnnetuses viga ei saanud. Mõlemad sõidukijuhid kasutasid nõuetekohaselt turvavarustust.

Veokijuhi esmaste ütluste järgi oli Opel liikunud oma vööndis, kui kaotas ühel hetkel juhitavuse ning paiskus vastassuunda, kus toimus ka kokkupõrge.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas kirjeldas, et teelõik sündmuskohal oli lörtsisegune ja libedavõitu.

Avarii üksikasju veel selgitatakse ja selleks on töös mitmed erinevad menetlustoimingud. Teada on, et veokijuht oli kaine, sõiduauto juhi vereproovi vastus ei ole hetkel veel laekunud. Masinate rehvid vastasid nõuetele.

Kõigil, kes avariid vahetult pealt nägid, palub politsei ühendust võtta uurijaga tarvo.aas@politsei.ee või telefonil 53 308 944.