Minister Tsahkna kodu põleng sai alguse siiski õhksoojuspumba veast

Foto: Hendrik Osula

Ööl vastu eilset põles kaitseminister Margus Tsahkna Nõmmel asuv kodu. Kui päeval ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Delfile, et pole alust arvata, et tulekahju sai alguse õhksoojuspumbast, siis nüüdseks on Põhja prefektuuri kinnitusel selge, et just õhksoojuspumba veast tuli alguse sai.