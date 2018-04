Minister Kiisler: põleb maa-ameti serveriruum, keskkonnaministeeriumi valitsemisala e-teenustes esineb tõrkeid

Keskkonnavaldkonna infoteenused on häiritud, kuna põleb maa-ameti serveriruum.

"Kogu olukord on täpsustamisel," kinnitas keskkonnaminister Siim Kiisler valitsuse pressikonverentsil.

"Esiti tuli suitsu ruumist, kus on maa-ameti serveriruum, sellega seotud infosüsteemid. Aga elekter on välja lülitatud ja seetõttu on ka kõik olulised keskkonnaministeeriumi infosüsteemid häiritud. Püüame võimalikult kiiresti ülejäänud teenused korda saada," ütles Kiisler.

Keskkonnaministeeriumi pressiosakonna juhata Tiina Reinart ütles Delfile, et serveriruumist tuli veidi tossu, kuid tõsist põlengut ei ole. "Tegeleme sellega, et välja selgitada, mis täpsemalt juhtus," sõnas Reinart.

Ta lisas, et Keskkkonnaministeeriumi valitsemisala e-teenustes või esineda tõrkeid.

