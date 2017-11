Mikser: Kataloonia valimised loovad võimaluse konflikti rahumeelseks lahendamiseks

Välisminister Sven Mikser avaldas täna Riigikogu liikmete arupärimisele vastates lootust, et 21. detsembril toimuvad valimised avavad võimaluse Kataloonia konflikti lahendamiseks seaduslikkuse raames ning Madridi ja Barcelona konstruktiivse dialoogi kaudu.

"On äärmiselt oluline, et kõik poliitilised protsessid toimuksid demokraatiat ja seadusi austades," rõhutas Mikser. "Loodame, et aasta lõpus Kataloonias toimuvad valimised aitavad tuua suurema selguse ja astuda olukorra rahumeelsele lahendusele sammu lähemale," ütles ta.

Hispaania keskvalitsus on kuulutanud välja Kataloonia regionaalse parlamendi valimised, mis toimuvad 21. detsembril. Mikseri sõnul loob kõigi Kataloonia poliitiliste jõudude valmisolek valimistel osaleda eeldused selleks, et Madrid saab endale legitiimse partneri, kellega tekkinud sisepinged lahendada.

"On arusaadav, et erimeelsused pole ületatavad üleöö, kuid käivitunud poliitiline protsess avab tee konstruktiivseks dialoogiks, mille tulemusel sündivat lahendust kõik tunnistavad," ütles Mikser.

9. oktoobril esitati Mikserile arupärimine enesemääramisõiguse kohta, milles päriti, miks muud vägivalda tihti hukka mõistnud ministeerium ei kritiseerinud politseivägivalda Kataloonia rahulike elanike suhtes. "Nii riivasite väliministeeriumi 1. oktoobri avaldusega mitte ainult katalaane, vaid ka väga paljude Eesti inimeste õiglustunnet," seisab arupärimises.

Arupärimisele andsid oma allkirjad Jüri Adams, Külliki Kübarsepp, Andres Herkel, Krista Aru, Andres Ammas, Monika Haukanõmm, Ain Lutsepp, Artur Talvik, Igor Gräzin ja Tiina Kangro.