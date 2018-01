Miks tuleb politseile märku anda liiga ka aeglaselt sõitvast sõidukist ja millal on sõit liiga aeglane?

Pilt on illustreeriv

Paar päeva tagas ilmus veebiportaalis Geenius artikkel, kus kutsuti inimesi üles korrakaitsjaid teavitama ka siis, kui juht ei ületa kiirust, vaid vastupidi - sõidab kahtlustäratavalt aeglaselt.

Liiklusseadusega on sätestatud, et põhjendamatult aeglase sõiduga ei tohi takistada kaasliiklejaid. Küll aga ei oska me alati arvata, mis põhjusel üks või teine liikleja piirkiirusest aeglasemalt sõidab - kas ettevaatlikus, sõiduki tehniline rike, joove või hoopis pole enesetunne kiita?

Politsei pressiesindaja Marie Aave lausus, et kui aeglane sõiduk takistab liiklust tekitades enda taha ummiku, siis võib helistada numbrile 112, sest keegi ei tea tegelikku põhjust, miks juht aeglaselt sõidab. "Selleks võib olla nii väsimus, joove, tehniline rike või midagi sarnast," lisas ta. "Liiklusseaduse kohaselt ei tohi põhjendamatult aeglase sõiduga takistada teisi sõidukeid," märkis Aave.

Aave rõhutas, et siiski ei tegele politsei sihipäraselt piirkiirusest väiksema kiirusega sõitvate juhtide tabamise või kontrollimisega. "Kui inimene tunneb, et ta ei julge sõita maksimum lubatud kiirusega, võib see juht alati valida madalama kiiruse. Maanteel oleks mõistlik seda tehes lubada teised sõidukid endast mööda, näiteks peatudes teepervel," selgitas Aave.

Loe veel

Aave sõnul on viimase kuu aja jooksul registreeritud Põhja prefektuuris kümme telefonikõnet, mis on teada andnud liiga aeglaselt liikuvast sõidukist. Alati aga ei ole tegu joobes juhiga.

23.12.2017 kella 12:36 ajal teatati häirekeskusele Sauelt Laagri poole liikuvast sõidukist, mis liigub kahtlaselt aeglaselt. Korrakaitsjad tegid kindlaks, et roolis oli 69- aastane meesterahvas, kelle tervis polnud kiita. Ta parkis sõiduki ära ja kutsus endale teise autojuhi järele.