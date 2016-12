Mihkel Kunnus mõisteti kohtus süüdi kolmes perevägivalla episoodis

Tartu maakohus tunnistas teisipäevase otsusega Mihkel Kunnuse (34) kokkuleppemenetluses süüdi kehalises väärkohtlemises ja mõistis talle 11 kuu pikkuse tingimisi vangistuse üheaastase katseajaga.

Menetluskuludena peab ta tasuma kokku 741 eurot.

Kriminaalasi lahenes kohtus kokkuleppemenetluses, mille kohaldamisega nõustusid kõik osapooled: prokuratuur, süüdistatav, tema kaitsja ja kannatanu. Läbirääkimiste tulemusena sõlmisid süüdistatav, kaitsja ja prokurör enne asja kohtusse saatmist kokkuleppe süüdistuse, kuriteo liigi ja karistuse osas. Kohus leidis, et sõlmitud kokkulepe ja selles taotletud karistus on seaduslik ja põhjendatud. Kohus arvestas sellega, et Kunnus on varem kriminaalkorras karistamata.

Teisipäevane otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Lõuna Ringkonnaprokuratuur süüdistas eest korduvas lähisuhte partneri kehalises väärkohtlemises, millega tekitati kannatanule valu.

Süüdistuse kohaselt lõi mees Tartus elukaaslast nende elukohas alates 2015. aasta juulist kuni tänavu märtsini kolmel korral.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Margit Pärna sõnul ei ole inimsuhetes vägivallal õigustust ning mida varem vägivallatseja seda mõistab, seda parem. „Kahjuks pöörduvad kannatanud abi saamiseks riigi poole alles korduvate rünnete puhul, kui vägivald on süvenenud ja tagajärjed tõsisemad,“ märkis prokurör.

Kunnus ise viitas sotsiaalmeedias, et kohtuotsusest ei ole võimalik kogu tõde järeldada ja samuti andis mõista, et kavatseb lähiajal juhtunut selgitada.

"Eks nüüd pean tegema pedagoogilise eksami teemal "Ei maksa kiirustada järeldustega ja elu pole must ja valge. Ei, ei ole.". Varugem kannatust!"