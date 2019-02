Mihhail Kõlvart jäi kiiruseületamisega vahele: vabandan ja luban edaspidi olla hoolikam

"Kahetsusväärselt ületasin täna pärastlõunal Tallinnas, Pärnu maanteel, lubatud sõidukiirust ligi 25km/h," kirjutab Kõlvart Facebookis. "Kiirustasin avalikult ürituselt, mis osutud planeeritust pikemaks, kohtumisele välisdelegatsiooniga ning ei olnud sõidukiirust jälgides piisavalt tähelepanelik."

Ta lisab, et kindlasti ei ole selline tähelepanematus liikluses aktsepteeritav ja ta vabandab. "Tunnistasin süüd ka politseiametnikele, otsus rikkumise tagajärgede kohta tuleb kuu aja pärast. Leian aga, et on õige ja aus nii linnakodanike kui ka valijate ees anda sellisest rikkumisest teada kohe, enne valimisi. Luban olla edaspidi hoolikam. Ma vabandan."