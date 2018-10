Mida teame Kakumäe traagilise õnnetuse kohta, kus hukkusid väikesed õed?

- Möödunud laupäeval surid oma Kakumäe kodus 4 ja 7 aastased tüdrukud.

- Kiirabi toimetas sündmuskohalt haiglasse ka tüdrukute kaheaastase venna, kelle seisund on raske ja laste vanemad, kes pääsesid eile õhtul haiglast koju. Kaheaastane poiss veel koju ei pääsenud.

- Tehnilise järelvalve ametnikud jõudsid sündmuspaigale kella kaheksa ajal õhtul. Nad avastasid väikese gaasilekke ventiili ja gaasimõõtja liitekohas, kuid TJA peadirektori Kaur Kajaki sõnul on see pigem tavapärane.

- Naabrid räägivad erinevat juttu. Kui mitu naabrit on Delfile öelnud, et majas vahetusid elanikud tihti, siis umbes sama paljud väidavad, et perekond on seal kogu aeg elanud. Hoonele on antud kasutusluba 2009. aastal.

- Hetkel ei ole teada, kas kahe tüdruku surma põhjustas vingugaas või küttegaas. Mõlema gaasi mürgistuse tunnused on sarnased: oksendamine, peavalu, topeltnägemine, nõrkus. Et need sümptomid sarnanevad gripi omadega, tekib mürgsituse ohvril tihti soov pikali heita ning magama jääda. Tegelikkuses peab viivitamatult värske õhu kätte minema.

- Gaasitrass, mis varustas ka õnnetut maja, varustas veel kokku kolme tänavat. Päästeamet sulges gaasikraani. Teistes majades tuvastati samuti lekkeid, ent tegu oli mikroleketega, mis ei ole eluohtlikud.