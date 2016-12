Metsateel kõndinud naine jäi puu alla ja hukkus, arvatavasti juhtus õnnetus ettevaatamatusest raietöödel

Eile jäi Rõuge vallas Augli külas asuvas metsas 32-aastase mehe langetatud puu alla kõrvalasuva tee peal kõndinud 53-aastane naine, kes sündmuskohal hukkus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Riita Serikova sõnul algatas politsei eile kella 10.45 paiku Võrumaal Rõuge vallas Augli külas langetatud puu all hukkunud naise surma asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse KarS § 117 tunnustel (surma põhjustamine ettevaatamatusest).

Menetluse praeguses staadiumis on alust arvata, et kannatanu hukkumine on põhjustatud ettevaatamatusest raietööde tegemisel. Juhtum on värske, mistõttu pole abiprokuröri sõnul võimalik seda detailsemalt kommenteerida ning toimunu täpsemad asjaolud selgitab uurimine.