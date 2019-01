Metsa eksinud joobes mehe elu päästis kõne hädaabinumbrile

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis, et politseitöös on paraku sellised juhtumid sagedased, kus joobes inimene võtab külmal ajal ette teekonna, mis ei ole talle jõukohane, vaid selgelt eluohtlik. „Antud juhul päästis mehe elu see, et ta suutis teha elupäästva kõne hädaabinumbrile ja abi kutsuda. Suurem osa raskes joobes inimesi ei saa arugi olukorra tõsidusest ega märka abi kutsuda enne, kui on juba liiga hilja,“ nentis ta.

Virk tõdes, et alkohol on üks peamisi põhjuseid, miks inimesed maastikul hätta satuvad ja paraku liigagi tihti seepärast ka elu kaotavad. „Olgu kodutee lühem või pikem, ilm külm või soe, väljas valge või pime – raskes joobes inimene võib kõigis neis tingimustes eluohtlikku olukorda sattuda. Kui pärast napsivõtmist on koju jõudmisega kiire, tuleks leida kaine juht, kes teid turvaliselt koju viib. Igal juhul on mõistlik joobnuna aga omapäi teele üldse mitte asuda ning näiteks kasvõi võõrustaja juures võimalusel enne pea selgeks magada,“ soovitas politsei operatiivjuht.